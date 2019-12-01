Justicia laboral y apoyo federal transforman la educación en Michoacán: Gabriela Molina

Justicia laboral y apoyo federal transforman la educación en Michoacán: Gabriela Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 10:53:13
Morelia, Michoacán, 6 de febrero de 2026.- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, destacó que el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consolida la justicia laboral en Michoacán. Ese apoyo asegura los recursos para cubrir total y puntualmente salarios, bonos y prestaciones de más de 72 mil trabajadores del sector desde el inicio de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, terminando con la incertidumbre financiera que afectó al magisterio por años. 
 
En este sentido, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) señaló que el compromiso de la presidenta es fundamental para dignificar la labor docente, pues se han realizado más de 29 mil 300 acciones de justicia laboral para las y los trabajadores, como son la entrega de Formatos Únicos de Personal (FUP), cambios de centro de trabajo, recategorizaciones, horas adicionales y muchos otros. 
 
La funcionaria estatal resaltó también el impacto del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde destaca la Beca Gertrudis Bocanegra. "Este programa, junto con las otras Becas para el Bienestar, es una gran herramienta para reducir la deserción escolar y fortalecer la formación de los jóvenes", comentó. 
 
De igual manera, la infraestructura de los planteles recibe un impulso histórico gracias al presupuesto compartido. Con recursos para obra, se rehabilitan espacios que estaban en abandono; la secretaria recalcó que estas acciones priorizan entornos seguros y dignos para la convivencia de la comunidad escolar.
 
Finalmente, reafirmó que el trabajo con el Gobierno federal seguirá como prioridad para profundizar la transformación educativa, y agradeció el apoyo constante de la presidenta de México, asegurando que la justicia laboral y el bienestar social son el motor para garantizar el derecho a la educación.

