Estalla huelga en todos los planteles del Colegio de Bachilleres en CDMX y Edomex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 10:48:54

Ciudad de México, a 19 de marzo 2026.- Durante los primeros minutos del 19 de marzo estalló a huelga de trabajadores del Colegio de Bachilleres de los 20 planteles ubicados en la Ciudad de México y el Estado de México.

Desde la madrugada, los inconformes colocaron las características banderas rojas con negro, e indicaron que no las retirarán hasta llegar a un acuerdo con las autoridades.

Los inconformes presentaron una lista con sus quejas, entre las que se incluyen: violaciones a su contrato laboral, incumplimiento de pagos, problemas con plazas, y más condiciones de trabajo que no han sido resueltas.

Por su parte, las autoridades educativas aseguran tener disposición al diálogo y dijeron que revisarán las inconformidades de los trabajadores; no obstante, la huelga estalló de manera indefinida.

Las autoridades pidieron al alumnado estar al pendiente de los medios oficiales del colegio para seguir al tanto del desarrollo de la situación, así como de un posterior regreso a clases.