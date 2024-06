El discurso de la “guerra contra las drogas” obstaculiza la pacificación del país: especialistas internacionales en la UNAM

Ciudad de México, a 13 de junio de 2024.- El uso político del discurso sobre los llamados “carteles” de la droga y la “guerra” contra el narco pone en riesgo la democracia en México, así concluyó la mesa de debate entre expertos con el tema "Poderes fácticos y narcotráfico: lecciones de 2024".

El ejercicio fue realizado en el auditorio “Pablo González Casanova” del IIS-UNAM, por medio del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) y el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue un espacio de reflexión que condujo a un análisis entre el vínculo que mantienen los poderes fácticos con la actividad ilícita del narcotráfico.

En la mesa, moderada por la investigadora del IIS de la UNAM Irma Eréndira Sandoval, participaron especialistas como Oswaldo Zavala de la City University of New York (CUNY); Guadalupe Correa-Cabrera, de la George Mason University; Daniel Márquez Gómez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Carlos Antonio Flores Pérez, del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); Emilio Correa Galicia, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; así como el director del PUEDJS-UNAM, John Mill Ackerman Rose.

En la reunión, el doctor Oswaldo Zavala (City University of New York), resaltó que el discurso del narco fomenta y propone que podemos matar, sin distinción, a quién consideramos nuestro enemigo. Por su parte, la industria del entretenimiento de la violencia simbólica funciona como un poder fáctico que narra la guerra contra el narco, justificándose y volviéndola una novela.

“El objetivo último de la propaganda mediática y cultural no es únicamente electoral, terreno donde quedó demostrada su relevancia, sino en la viabilidad del securitarismo global que trasciende gobiernos e ideologías”, dijo.

La doctora Guadalupe Correa-Cabrera, investigadora del "The New School for Social Research" puso énfasis en que la elección más importante del presente año en el mundo será "la próxima elección en los Estados Unidos, que determinará la senda para el entendimiento o la transformación de la narrativa de la crisis de los cárteles y de los narcóticos".

Explicó que hoy en día, los grupos del narcotráfico, especialmente en México, "no sólo se dedican al narcotráfico, sino que se dedican a la extorsión. Mucha de la violencia que vemos en México no está necesariamente vinculada al narcotráfico; lo que llamamos narcotráfico, no necesariamente drogas es paramilitarismo criminal o dinámicas de delincuencia organizada”.

En su oportunidad, el doctor Daniel Márquez Gómez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, detalló que detrás de este cruel negocio del narcotráfico se desarrollan las narrativas más épicas para algunos, y para otros es la evidencia de lo monstruoso que puede ser el ser humano, ya que nos muestra la relación entre el narcotráfico y la narrativa tradicional de la guerra, haciéndonos cuestionar la pasividad de la sociedad ante lo terrible de este problema.

El doctor Carlos Antonio Flores Pérez del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), sostuvo que el tráfico de drogas es una maquinaria de poderes fácticos que debemos de rastrear, al tiempo de contraponer un análisis histórico sobre la relación del narcotráfico de Jalisco con la fuerza del Estado.

Finalmente, Emilio Correa Galicia, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explicó que el narcotráfico es algo mucho más grande que un prefijo para explicar todos los problemas sociales de inseguridad, “existe un uso y abuso del discurso del narco generado por la ausencia de un estudio jurídico en el tema, desafortunadamente, quien termina sufriendo este problema es la sociedad”, sostuvo.

Este encuentro entre los especialistas del tema está disponible para todo público en las diferentes redes sociales del PUEDJS de la UNAM y en la plataforma de Youtube: en la siguiente dirección electrónica: https://www.youtube.com/live/XNjUjvfDazI