Concluye el viernes ciclo escolar: Irene Quintanar 

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 11:39:26

Querétaro, Querétaro, a 1 de julio 2026.- La coordinadora de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, informó que este viernes 3 de julioconcluye el ciclo escolar 2025-2026 en todas las escuelas públicas y privadas en la entidad.

Detalló que con el cierre de ciclo, más de 356 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de todo el estado comienzan el período de vacaciones de verano.

“Este cierre se concreta luego de haber completado las etapas administrativas correspondientes, que incluyeron la entrega formal de boletas de calificaciones a los padres de familia y tutores, dando paso al desarrollo de las ceremonias de graduación y clausura en los diferentes planteles”, dijo.

Explicó que el personal docente comienza con los trabajos de planeación para el próximo período escolar 2026-2027, para recibir el próximo 31 de agosto a todo el alumnado.

Destacó que el proceso de inscripciones, hasta el día de hoy, tiene un avance del 95 por ciento, y que se espera recibir a más de dos mil nuevos estudiantes, provenientes de otros estados del país.