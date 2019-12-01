Con Plan Michoacán, 7 mil estudiantes michoacanos se capacitan en Inteligencia Artificial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 10:06:44

Morelia, Michoacán, 25 de febrero del 2026.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, más de 7 mil estudiantes de bachillerato arrancaron sus primeros cursos en el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial. Este programa busca impulsar el dominio de la IA y el desarrollo de software entre la juventud michoacana.

Del total de jóvenes que se inscribieron, 56 por ciento son mujeres lo cual muestra el avance de participación en los sectores estratégicos de alta especialización tecnológica. Durante cinco meses los estudiantes podrán aprender sobre IA, pensamiento matemático, desarrollo de software, infraestructura y soporte técnico.

Con ello, Michoacán destaca como la única entidad del país que abre estos espacios para estudiantes de bachillerato, resultado de un esfuerzo conjunto del Gobierno del Estado, a través del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), y el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec).

Los cursos iniciaron de manera simultánea y en línea en 10 municipios: Jiquilpan, Zamora, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Apatzingán, Tacámbaro, La Piedad, Morelia, Hidalgo y Uruapan.

Con estas acciones, los gobiernos federal y estatal ratifican su compromiso con la educación, la soberanía tecnológica, la empleabilidad y, sobre todo, con el desarrollo integral de las juventudes.