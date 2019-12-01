Ciudad Deportiva Nicolaita será una realidad en gestión de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 07 de febrero de 2025.- Este año, la Ciudad Deportiva Nicolaita que impulsa la rectora Yarabí Ávila González, será una realidad en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), contando con instalaciones deportivas modernas y funcionales para la comunidad docente, administrativa y estudiantil.

La rectora indicó que las y los deportistas han dado muestra de la disciplina y la entrega para combinar sus actividades académicas con la práctica del deporte, lo que genera un gran compromiso para seguir apuntalando este rubro en la casa de estudios.

“Queremos que más alumnas y alumnos participen en las distintas disciplinas, pero también sabemos que debemos brindar las condiciones óptimas para que lo hagan, por eso continuaremos dando todo el respaldo para seguir fortaleciendo el deporte y apoyando a nuestras y nuestros jóvenes talentos”, enfatizó.

Por su parte, la coordinadora de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, Cindy Lara Gómez, indicó que el proyecto de la Ciudad Deportiva Nicolaita incluye la conexión de las distintas áreas deportivas, como las canchas de básquetbol, la cancha de fútbol 7 y futbol rápido, la alberca Olímpica, el Estadio Universitario, se prevé además la edificación de canchas de pádel, dos nuevas techumbres en las canchas de básquetbol y su respectiva iluminación, así como la construcción del acceso principal, mobiliario urbano, arquitectura de paisaje y mejoramiento de áreas comunes.

La funcionaria afirmó que la indicación de la rectora Yarabí Ávila es dignificar los espacios para incentivar que más estudiantes participen en las actividades deportivas y que sean lugares seguros y de sana convivencia para la comunidad.

Detalló que en el caso de la alberca Olímpica los trabajos siguen avanzando, tras referir que esta obra tiene varios enfoques, “el primero es el social porque vamos a tener esa extensión universitaria, la gente que vive alrededor o cerca de la Universidad va a poder venir a disfrutarla y hacer actividades deportivas en el área, además vamos a tener un enfoque académico, porque tenemos algunas licenciaturas que podrán utilizar las instalaciones, que se complementa con el ámbito de la investigación y a su vez va a generar espacios recreativos para la comunidad como una responsabilidad social”.

Lara Gómez comentó además que para su edificación se están considerando tecnologías sustentables y eficiencia energética, como parte del compromiso de la administración de la rectora Yarabí Ávila con el cuidado del medio ambiente.