Básquetbol nicolaita tiene el objetivo de calificar a las finales de la LUBA

Morelia, Michoacán, a 12 de febrero de 2026.- El equipo varonil de básquetbol de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) afina los últimos detalles para la reanudación de temporada de la Liga Universitaria de Baloncesto (LUBA), donde tiene como objetivo meterse al Final Four y pelear por el título, así lo compartió el coach, Juan García.

“Tenemos esa posibilidad muy grande de calificar, en la tabla general vamos en tercer lugar y ese es el objetivo: colarnos al Final Four, que sería en el Tecnológico de Celaya, es un buen escenario, es una buena institución donde se jugaría y el objetivo es que lleguemos, no importa en qué lugar, si primero o cuarto, pero estar ahí”, comentó.

Luego de nueve partidos en esta competencia de reciente creación, el estratega nicolaita considera positivo el paso que han tenido sus pupilos en el certamen en el que se compite contra universidades de Guanajuato, Querétaro y San Luis.

“El balance que tenemos hasta el momento es positivo, ya que tenemos cuatro derrotas, pero tenemos cinco victorias. Para ser el primer año que estamos jugando en este tipo de competencias, y que el 50 por ciento de los chicos es de nuevo ingreso, ya sea académicamente o de nuevo ingreso al equipo, consideramos que se está trabajando bien. Y esperemos que en la reanudación de la pausa de fin de año, podamos retomar nuestro nivel, además tenemos la ventaja que de los siete juegos que nos hacen falta, cinco son de local”.

Finalmente, García Negrete aseguró que esta competencia universitaria sirve de fogueo para la fase estatal de Universiada, que está programada para iniciar a mediados de marzo. Cabe mencionar que, el cuadro nicolaita volverá a la actividad de la LUBA el próximo 18 de febrero, cuando visite a la Universidad de Celaya.