Anuncia SEDESOQ nueva ruta de Transporte Escolar en la capital

Querétaro, Querétaro, a 10 de diciembre de 2024.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado (SEDESOQ), Luis Nava, encabezó el arranque de la nueva ruta del Transporte Escolar CONTIGO, la número 865 de este programa que ya alcanza un total de 239 planteles educativos y beneficia a más de 10 mil 600 jóvenes de 812 comunidades en los 18 municipios de Querétaro.

Nava Guerrero informó que, a partir de enero, 40 alumnas y alumnos que viven en la comunidad de Mompaní en el municipio de Querétaro, podrán llegar seguros y a tiempo a la Secundaria Técnica 16, Luis Mora, ubicada en Tlacote El Bajo, sin tener que caminar durante más de una hora o pedir aventón para llegar a su escuela.

“El objetivo es que nadie se quede atrás, que nadie se quede sin estudiar y por eso vamos a brindarles este apoyo, porque sin duda el Transporte Escolar ayuda a que los jóvenes lleguen seguros y más rápido a la escuela, pero también ayuda a la economía familiar”, explicó.

Brenda Hernández Campos, habitante de la comunidad de Mompaní y beneficiaria del apoyo para sus dos hijos que estudian en nivel secundaria, manifestó que este transporte le brinda tranquilidad de saber que sus hijos ya no tienen que batallar para buscar en qué trasladarse a la escuela a donde tardaban más de una hora en llegar caminando.

“Como madre voy a estar segura de que mis hijos tienen cómo irse a la escuela, que van a llegar seguros y que no van a desertar de la escuela; van a seguir echándole ganas porque ya tienen como irse. A los alumnos hay que decirles que cuiden las unidades y que le echen ganas; ya no hay pretexto para no estudiar”, detalló.

El secretario de la SEDESOQ expresó que estas acciones representan el compromiso cumplido del gobernador del Estado, Mauricio Kuri, con las y los chavos queretanos, de mantenerse cercano, atento a sus necesidades y acompañarlos en sus estudios, porque una buena educación es la mejor herramienta para seguir llevando a Querétaro al siguiente nivel.