A fortalecerse unas con otras, llama Yarabí Ávila a las estudiantes nicolaitas

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2024.- Al acudir al XIII Aniversario de la Licenciatura en Nutrición, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, señaló ante las estudiantes que “tenemos una tarea muy grande que es la de fortalecer mucho a las mujeres, porque efectivamente estamos en una condición de desigualdad, y no lo digo yo, lo dicen muchas investigadoras y personas que trabajan específicamente en este tema”.



En la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, dependencia que alberga este programa educativo, la rectora felicitó a la comunidad y destacó que el número de mujeres que estudia esta carrera es alto, tras señalar que noviembre es importante porque es el mes en que se generan más estrategias respecto a la lucha contra la violencia hacia las mujeres.



“Me parece que la salud entre nosotras las mujeres tristemente aún está ligada a muchas desigualdades sociales y también de género y muchas de nuestras enfermedades tienen una raíz precisamente que va relacionada con la indiferencia, con la explotación, con la pobreza, con el estrés y aún no hemos sido escuchadas del todo”. En este sentido, llamó a las estudiantes a fortalecerse unas con otras y a trabajar unidas.



Indicó que la Universidad Michoacana, ha crecido, tras señalar que el año pasado se solicitaron cerca de 23 mil fichas de nuevo ingreso y este año fueron casi 26 mil. Ahí, compartió que para la Licenciatura en Nutrición Humana en el presente ciclo escolar fueron 400 las y los aspirantes a ingresar, y la capacidad educativa es de 160 personas, por lo que 240 jóvenes no pudieron lograr su sueño de estudiar esta carrera, ya que el ingreso es muy competido y los espacios son reducidos.



Por eso dijo, es importante que aprovechen al máximo la oportunidad de estar en una institución pública y con una trayectoria histórica como lo es la UMSNH, “ustedes están ocupando un espacio que muchas personas desearían, así es que el compromiso es doble o triple porque tienen esta gran oportunidad de ocupar un espacio que les generará la transformación en su vida profesional y personal”.



La rectora destacó la labor que realizan las y los nutriólogos, y señaló que la dirección de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas cuenta con el respaldo de la administración central para seguir trabajando en la acreditación y para que pueda seguir fortaleciendo cada una de las acciones que permita que las y los estudiantes tengan un lugar digno.

Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Víctor Hugo Mercado apuntó que la Nutrición Humana es mucho más que una carrera, es un compromiso con el bienestar, con la salud y la calidad de vida de las personas.

Preparar profesionales en Nutrición, dijo, es fundamental para la salud pública, tras señalar que las y los egresados y estudiantes son la prueba viviente de que su profesión tiene un impacto real y transformador en la sociedad, “por eso hoy también celebramos el esfuerzo de cada docente, alumno y profesional que ha contribuido a que esta carrera se consolide”.



La coordinadora de la Licenciatura de Nutrición Humana, Karla Jacqueline Miranda, consideró que la conmemoración es un buen momento para reflexionar sobre todo lo que se ha logrado, tras referir que hay muchos desafíos que se enfrentan en el camino, “pero hemos demostrado en cada uno de ellos que podemos superar cualquier obstáculo, hemos trabajado juntos con dedicación, compromiso y pasión, y el resultado es que la Licenciatura en Nutrición es una carrera exitosa y en constante crecimiento”.