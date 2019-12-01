30 de junio, arranca aplicación del examen de admisión a la UMSNH; sigue las recomendaciones

30 de junio, arranca aplicación del examen de admisión a la UMSNH; sigue las recomendaciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Junio de 2026 a las 19:05:25
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Morelia, Michoacán, a 28 de junio de 2026.- Este próximo martes, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) dará inicio a la aplicación de exámenes de nuevo ingreso a la institución, por lo que la casa de estudios exhorta a las y los aspirantes a seguir diversas recomendaciones para realizar la evaluación. 

La rectora Yarabí Ávila González precisó que se comenzará el martes y miércoles con la rama del conocimiento de Ciencias de la Salud, que incluye las Licenciaturas como Médico Cirujano, Nutrición, Enfermería, Cirujano Dentista, Químico Farmacobiología, Psicología, Fisioterapia y Rehabilitación, Trabajo Social, y Políticas y Salud Pública.

“Esta área es muy competida y la que mayor demanda tiene cada año, por lo que invitamos a las y los jóvenes que aspiren a obtener un lugar en estos programas educativos a que estudien y se preparen mucho, pueden obtener las guías de estudio de manera gratuita en la página oficial www.umich.mx, les deseamos éxito a todas y todos”, enfatizó. 

De acuerdo con información de la Dirección de Control Escolar de la UMSNH, la aplicación se realizará en el turno matutino y vespertino, el primero dará inicio en punto de las 8:00 horas y el segundo a las 15:00 horas, en ambos casos se recomienda llegar una hora y media antes. 

Es importante que las y los aspirantes lleven impreso su ficha de ingreso, así como una identificación con fotografía. Estará permitirlo acceder con una calculadora con funciones básicas, no científica, lápiz HB2 no encerado, goma, sacapuntas y bote o botella de agua de plástico sin etiquetas. 

En tanto, no se podrá ingresar con dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras portátiles, reproductores de audio, audífonos, relojes o lentes inteligentes, ni con bolsas, mochilas, gorras, cascos, libretas o lapiceras.

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