México busca reforzar alianzas financieras y cadenas de minerales críticos con EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 07:58:44

Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de enero 2026.- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, participó en una reunión ministerial convocada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la ciudad de Washington D. C.

En dicho evento, el funcionario mexicano sostuvo intercambios orientados a fortalecer la coordinación financiera con ese país y con otros socios, en el contexto de la seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos.

Según un comunicado de la dependencia federal, el secretario Amador Zamora, participó el 12 de enero en la ‘Reunión Ministerial de Finanzas sobre la seguridad de cadenas de suministro de minerales críticos’, celebrada en la sede del Tesoro estadounidense y convocada por el titular del departamento, Scott Bessent.

De acuerdo con la nota de prensa, el titular de Hacienda mantuvo conversaciones en un “ambiente de entendimiento y colaboración estratégica”, enfocadas en “identificar soluciones para diseñar e invertir en mecanismos que permitan diversificar las cadenas globales de suministro de minerales críticos”, con la meta de que sean “más resilientes”.

La reunión congregó a ministros de finanzas y economía de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, México, la República de Corea y el Reino Unido, así como al comisionado europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, y a representantes de India.