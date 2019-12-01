Gobernadora de Banxico alerta rezago en igualdad de género en la banca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 10:19:00

Ciudad de México, a 19 de marzo 2026.- La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, alertó que la equidad de género es “una reivindicación histórica” en la que aún queda mucho por avanzar en el país.

Durante su participación en el panel ‘Mujeres a destacar en la banca: Trayectorias que dejan huella', de la 89 Convención Bancaria, que se celebra en Cancún, Quintana Roo, la especialista financiera sostuvo que pese a que la incorporación femenina a la economía se ha ampliado en las últimas décadas, con frecuencia ocurre en condiciones desventajosas, con menor remuneración y reconocimiento.

“No se trata solo de una brecha, es un despojo silencioso de talento y de tiempo de vida que la economía no está considerando en sus balances y que como sociedad no podemos darnos el lujo de normalizar”, enfatizó Rodríguez Ceja.

En ese sentido, la gobernadora de Banxico añadió que una participación más equitativa de las mujeres en la economía no solo es una obligación moral, sino una acción que beneficia a las familias y al bienestar social, y remarcó que el sector financiero es uno de los ámbitos donde urge incrementar esa presencia.

Agregó que según el Gender Balance Index, las mujeres ocupan apenas el 30% de los puestos de liderazgo en banca comercial, fondos de pensión y fondos soberanos.

Además, comentó que menos del 20% de los bancos centrales del mundo son encabezados por mujeres.