Fiebre mundialista abarrota bares y restaurantes; repuntas ventas de hasta 70%

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 11:54:29

Querétaro, Querétaro, a 1 de julio 2026.- El sector comercial y de servicios de la capital queretana vivió una jornada histórica tras el reciente encuentro de la Selección Mexicana de Fútbol, afirmó René Loya Poletti, presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro.

Reportó que el fervor deportivo se tradujo en un éxito rotundo para los establecimientos locales, registrando llenos totales y un repunte económico extraordinario.

Aseguró que, de acuerdo con los datos recopilados por el organismo empresarial, el 80 por ciento de los bares y restaurantes afiliados a la Cámara operaron a su máxima capacidad, alcanzando niveles de ocupación de entre el 90 por ciento y el 100 por ciento durante el desarrollo del partido.

“Tuvimos un gran día para el comercio, pues este gran partido que tuvo nuestra selección mexicana no era para menos. Hubo un incremento en ventas de hasta el 70 por ciento a comparación de un día normal”.

Destacó el compromiso y entusiasmo de los comensales queretanos, quienes ignoraron las condiciones climáticas adversas con tal de apoyar al combinado nacional. Pese a las precipitaciones registradas en la entidad, los reportes de los socios indicaron que la afluencia se mantuvo intacta, incluso en espacios abiertos.

“El tema de la lluvia, afortunadamente, no afectó a las ventas. Tenemos reportes de socios con restaurantes con terrazas y jardines; la gente, aunque en algunos lugares se llegó a mojar, nunca abandonó los negocios. Vivieron la pasión del fútbol”.

Tras calificar la jornada como una "fecha histórica para recordar", el sector formal ya se prepara para el próximo compromiso de la selección este domingo.

Anticipó que el panorama para el cierre de la semana es sumamente optimista, proyectando que los negocios volverán a estar "a reventar", consolidando una racha de reactivación económica crucial para el comercio establecido en Querétaro.