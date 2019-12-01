Asigna ISSSTE más de 24 mil préstamos personales en la segunda asignación del año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 07:31:20

Ciudad de México, a 13 de enero de 2026.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, informa que en el segundo Programa Anual de Préstamos Personales 2026 se asignaron 24 mil 175 créditos a personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas que cumplieron con los requisitos establecidos.

La distribución por tipo de préstamo personal fue la siguiente: 9 mil 512 préstamos ordinarios; mil 181 préstamos exclusivos para pensionados; 9 mil 889 préstamos especiales; y 3 mil 593 préstamos conmemorativos.

Para iniciar el proceso de inscripción, las y los participantes deben ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y darle clic a la opción “Registro para asignación”.

Es importante destacar que todos los trámites que realiza el ISSSTE son totalmente gratuitos y sin intermediarios, por lo que todos los procedimientos son de manera estrictamente personal.

El ISSSTE, encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, contribuye al bienestar financiero de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas, a través del otorgamiento de estos préstamos.