Afores "ya no da para más", deben cambiar: Condusef

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2024.- El negocio de las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores) “está cambiando y debe de cambiar”, se debe de replantear su modelo ante la población y ofrecer nuevos servicios, el tema del ahorro voluntario “ya no da para más”, advirtió el titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosando Jiménez.

Explicó que se trata un problema relacionado con el tiempo, pues la mayoría de los mexicanos no piensan en futuro, sino que viven día a día. Además, señaló que se necesita acercar el tema del ahorro a los jóvenes.

“El ahorro voluntario no da ya para más, no alcanza, tiene un problema severo de ciencias del comportamiento y de economía conductual, cuando se habla con expertos en el tema, hay un tema que no jala y no camina, es el ahorro para el retiro, es fácil de entender porque es un tema relacionado con el tiempo”, dijo.

Rosando Jiménez, reconoció que la mitad de las quejas que reciben en la Condusef fueron contra las Afores, principalmente de adultos mayores, pues señaló que en el sector financiero tres de cada 10 quejas son realizadas por este sector.

El 32 por ciento de las quejas provienen del sector bancario, 23 por ciento en el asegurador y el 57 por ciento en las Afores.