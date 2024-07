Tras exclusión, Rusia califica de "fracaso masivo" ceremonia de apertura de Juegos Olímpicos

Moscú, Rusia, a 27 de julio 2024.- El Comité Olímpico Ruso, calificó la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, como un “fracaso masivo”, ante su exclusión por la ofensiva contra Ucrania.

En Telegram, una portavoz del Gobierno ruso, de nombre María Zajárova, señaló que hubo fallos en el funcionamiento en el espectáculo, celebrado el viernes en el río Sena de la capital francesa.

"No tenía planeado ver la inauguración. Pero después de ver las fotos, no pude creer que no fuera un deep fake [video que muestra imágenes falsas] o PhotoShop", escribió en la aplicación mencionada.

Asimismo, declaró que París se convirtió en un gueto para personas sin hogar y citó el "colapso de los transportes", después de que la red ferroviaria francesa sufriera actos de sabotaje, y los "espectadores sentados durante horas bajo una lluvia intensa".

"Los organizadores no pensaron ni en la dispersión de las nubes ni en toldos", dijo Zajárova.