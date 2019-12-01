Refuerza Querétaro vínculos para atraer eventos deportivos de alto impacto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 08:29:57

Querétaro, Querétaro, 25 de febrero del 2026.- Con el objetivo de fortalecer los vínculos institucionales y coordinar la logística operativa del encuentro entre la Selección Nacional de México e Islandia en el Estadio Corregidora, la Oficial Mayor del Poder Ejecutivo, Linda Luna Rangel, sostuvo una reunión de trabajo con la directiva de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

En este encuentro, se revisaron los mecanismos de colaboración que posicionan a Querétaro como un estado con la infraestructura y gobernanza necesarias para proyectos deportivos de alto impacto.

Participaron en la reunión el presidente de la FMF, Ivar Sisniega Campbell; el director Deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles en México, Duilio Davino Rodríguez; el presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola Peñaloza; el jefe de Gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado; el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías.

Así como los secretarios, de Gobierno, Erik Gudiño Torres; Particular, Mauricio Herbert; la directora del INDEREQ, Iridia Salazar Blanco. Además del dueño del equipo Gallos Blancos, Mark Spiegel; y la presidenta del Club Querétaro, Mariana Acosta, entre otras autoridades.