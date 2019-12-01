Quedan definidas 42 de las 48 selecciones para el Mundial 2026

Quedan definidas 42 de las 48 selecciones para el Mundial 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 11:16:28
Ciudad de México, 19 de nvoiembre del 2025.- Tras la Fecha FIFA de noviembre, ya están confirmadas 42 de las 48 selecciones que disputarán el Mundial de 2026, que se jugará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Selecciones clasificadas directamente

Sedes

  • Estados Unidos

  • México

  • Canadá

AFC
Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Catar, Arabia Saudita

Conmebol
Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia

CAF
Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal

UEFA
Inglaterra, Croacia, Francia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Austria, España, Suiza, Escocia

Concacaf
Panamá, Curazao, Haití

OFC
Nueva Zelanda

Cupos pendientes

Aún quedan seis lugares por definirse:

  • Cuatro se disputarán en repechajes de UEFA, a celebrarse en marzo de 2026.

  • Dos surgirán de un torneo clasificatorio intercontinental con selecciones de Conmebol, Concacaf (2), AFC, CAF y OFC.

Con esto, el Mundial 2026 está prácticamente listo, a la espera de sus últimos invitados; el sorteo de los grupos será el próximo 5 de diciembre.

