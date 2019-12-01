Quedan definidas 42 de las 48 selecciones para el Mundial 2026

Ciudad de México, 19 de nvoiembre del 2025.- Tras la Fecha FIFA de noviembre, ya están confirmadas 42 de las 48 selecciones que disputarán el Mundial de 2026, que se jugará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.
Selecciones clasificadas directamente
Sedes
Estados Unidos
México
Canadá
AFC
Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Catar, Arabia Saudita
Conmebol
Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia
CAF
Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal
UEFA
Inglaterra, Croacia, Francia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Austria, España, Suiza, Escocia
Concacaf
Panamá, Curazao, Haití
OFC
Nueva Zelanda
Cupos pendientes
Aún quedan seis lugares por definirse:
Cuatro se disputarán en repechajes de UEFA, a celebrarse en marzo de 2026.
Dos surgirán de un torneo clasificatorio intercontinental con selecciones de Conmebol, Concacaf (2), AFC, CAF y OFC.
Con esto, el Mundial 2026 está prácticamente listo, a la espera de sus últimos invitados; el sorteo de los grupos será el próximo 5 de diciembre.