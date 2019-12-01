México no levanta y pierde ante Paraguay previo al Mundial 2026; van seis partidos sin ganar

Ciudad de México, 19 de noviembre del 2025.- La Selección Mexicana de Futbol no endereza el rumbo y ahora perdió frente a su similar de Paraguay 1-2 en duelo amistoso previo al Mundial 2026, donde el tricolor será local junto a Estados Unidos y Canadá.

Los dirigidos por Javier Aguirre ya suman seis duelos sin conocer la victoria en la antesala de la Copa del Mundo, con un funcionamiento que deja mucho que desear y que no saca el máximo potencial de los futbolistas aztecas.

En las acciones del encuentro, la primera mitad se fue con un marcador de 0-0, con un dominio intermitente por parte de ambas escuadras, aunque México tuvo la oportunidad de irse al frente con un remate de Edson Álvarez que pegó en el poste.

Ya en el tiempo complementario, los paraguayos se fueron al frente en el marcador con anotación de Antonio Sanabria (48), no obstante, cinco minutos más tarde, Orbelín Pineda desbordó y fue derribado dentro del área, por lo que el árbitro pitó penal, mismo que convertiría Raúl Alonso Jiménez (64).

La alegría mexicana por el empate duró poco ya que los sudamericanos se pusieron por delante dos minutos después tras un remate de cabeza de Damián Bobadilla (56). En los minutos finales México se quedó sin ideas y no logró generar ocasiones claras de gol, por lo que el marcador final fue derrota para los “Vasco Boys”.

Cabe destacar que el tricolor no ha podido ganar en ninguno de sus seis encuentros de preparación para el Mundial de la FIFA 2026:

- México-Japón (0-0)

- México-Corea del Sur (2-2)

- México-Colombia (0-4)

- México-Ecuador (1-1)

- México-Uruguay (0-0)

- México-Paraguay (1-2)