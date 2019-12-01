Jugadora y jugador nicolaitas de la Liga TDP lideran tablas de goleo

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026. - Los equipos del Atlético Morelia-Universidad Michoacana mantienen su buen paso en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), lo que se debe al buen trabajo, disciplina y orden, pero también al poderío ofensivo que han mostrado, tanto en la rama femenil como en la varonil, que han estado comandadas por la y el nicolaita, Adriana Ramírez y Cristian Castro.

En el caso de la mujeres, ‘Adri’ acumula 15 goles en 10 partidos que ha disputado, con lo que promedia una anotación cada 60 minutos y se coloca en lo más alto de la tabla en el Grupo 5 y en tercer lugar a nivel nacional.

“Me siento increíble, es un orgullo enorme ser líder de goleo del grupo y estar entre las mejores a nivel nacional me hace sentir que todo el esfuerzo y dedicación que he puesto en mi carrera están dando frutos y estoy motivada para seguir adelante”, compartió Ramírez Cruz, que estudia la maestría en Contabilidad en la UMSNH.

Mientras que el ‘Tigre’, que en el certamen anterior se proclamó campeón de goleo del sector, suma ya 22 tantos en 14 encuentros, con lo que se ubica como máximo romperredes del escuadrón 11 y quinto a nivel nacional promediando goles con partidos jugados.

“Se siente muy bien, ya lo viví el torneo pasado y eso me motiva más a seguir aportando al equipo para lograr los objetivos del equipo, que es salir campeón y el goleo también es un objetivo ganarlo”, aseveró Castro Ortiz, que actualmente cursa la Licenciatura en Contabilidad en la Máxima Casa de Estudios.