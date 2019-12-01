Jóvenes michoacanos corren contra las adicciones: Ijumich

Morelia, Michoacán, 10 de agosto de 2025.-Este domingo, alrededor de 300 juventudes de Michoacán participaron en la rodada y carrera por la paz y contra las adicciones, organizada por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y el Instituto de la Juventud Michoacana (Ijumich), con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte.

Como parte de las actividades dentro del Día Internacional de la Juventud y de “Agosto Joven”, las y los jóvenes de Villas del Pedregal recorrieron caminando, corriendo y pedaleando más de 10 kilómetros, en una jornada deportiva y cultural que partió desde la macroglorieta del fraccionamiento y hasta Paso Catrinas.

Una vez que el contingente llegó al bajopuente de Paso Catrinas, los atletas fueron recibidos con una mercadita, donde las juventudes emprendedoras ofrecieron productos como artesanías, bisutería, nieves, productos naturistas, entre otros. Además disfrutaron de música en vivo con talentos locales y hubo un stand para el registro del próximo torneo Jalo Gaming.

El titular del Ijumich, Lenin López García, destacó la participación masiva juvenil y el compromiso de las nuevas generaciones con el deporte y la construcción de paz.

"Hoy las juventudes de Michoacán demuestran que, a través del deporte, la cultura y el emprendimiento, podemos construir paz y transformar nuestra realidad; ustedes son el motor para un futuro más próspero para Michoacán”, destacó.