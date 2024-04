Jonathan Dos Santos anuncia su retiro de la Selección Mexicana de Futbol

Ciudad de México, 18 de abril del 2024.- El mediocampista mexicano Jonathan Dos Santos anunció que decidió hacerse a un lado de la Selección Nacional Mexicana por un tema de edad, a pesar de que al actual entrenador, Jaime Lozano, platicó con él para ver la posibilidad de que pudiera vestir de nueva cuenta la tricolor.

“Lo comenté, siento que ahora mismo ya no es mi momento de estar en la Selección, estoy 100 por ciento concentrado en América, es mi prioridad, me han dado todo", comentó Jonathan Dos Santos a medios de comunicación deportivos.

El futbolista de las Águilas del América afirmó que su adiós con la Selección Nacional es definitivo, por lo que ahora solo se plantea seguir en la cosecha de títulos con su actual club, con el cual está muy agradecido.

“La decisión que tomé es porque tengo 34 años, ya no soy un joven y hemos tenido muchísimos partidos. No sé si podría aguantar esos parones porque ya cuando estaba joven me afectaban un poquito con el hecho de lesiones y demás. Ahora lo que me preocupa más es estar bien para mi equipo y poder hacer historia aquí en el club”, explicó.

"Estuve un año y medio aquí casi sin jugar, la directiva apostó por mí, me quedé, ahora estoy jugando y es lo menos que puedo hacer. Estoy feliz por mi decisión porque sé que la Selección me ha dado muchísimo, también hay jóvenes muy talentosos, jugadores increíbles, un entrenador espectacular. Yo creo que les va a ir muy bien, están en un proceso y en los años siguientes les va a ir muy bien”, concluyó.