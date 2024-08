Fernanda Vargas Fernández perdió la medalla de bronce en Juegos Paralímpicos 2024

Paris, Francia, a 31 de agosto de 2024.- La campeona de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, Fernanda Vargas Fernández terminó su debut en Juegos Paralímpicos Paris 2024 a un paso del podio, luego de caer en el duelo por el bronce y quedarse con el quinto lugar de la categoría K44 +65 kilos,

“No es el resultado que esperaba, no es por el que trabajé, me voy con un sabor agridulce, llevo poco tiempo en el para taekwondo, pero me voy con muchas ganas de seguir trabajando”, reconoció la capitalina de 21 años, quien ingresó a las filas del equipo que dirigen las entrenadoras nacionales María Espinoza y Jannet Alegría hace poco más de un año.

En el tatami del Grand Palais, tras su duelo contra la griega Eleni Papastamatopoulou, su contrincante le levantó el brazo, en reconocimiento a la combatividad de la mexicana, quien a pesar del marcador adverso nunca dejó de pelear.

“La verdad es que, con la última competidora en específico, estoy muy feliz de haber peleado con ella, creo que como en todos los deportes hay competidores que con el simple hecho de enfrentarte a ellos te pone feliz, porque te exigen, incluso antes de bajar por las escaleras tuvimos una breve plática de buena suerte”, detalló.

La mexicana señaló que ahora mantendrá la mira en los próximos Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028.