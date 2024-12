Checo Pérez se ve como piloto de Red Bull en 2025

Ciudad de México, 5 de diciembre del 2024.- El piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio 'Checo' Pérez, salió a la escena pública tras los rumores de su salida de la escudería Red Bull al finalizar la presente temporada y aseguró que tiene contrato vigente con dicha escudería hasta el 2025, situación que planea cumplir.

“Para ser honesto, no he estado muy al tanto. Por supuesto, he visto los rumores, pero nada diferente a lo de los dos últimos meses”, declaró al medio especializado Motorsport en el circuito de Yas Marina, sede del último Gran Premio de la F1 en Abu Dhabi.

"Así que en ese sentido, nada, nada más lejos de lo que ya he dicho en los últimos seis meses: estoy aquí, renové con el equipo a principios de año, y estoy aquí para ser el piloto del equipo el año que viene, es donde está toda mi atención”, aseguró.

En ese sentido, el piloto jalisciense dejó en claro que la escudería debe mantenerse unida en el cierre de la temporada de la F1.

“Creo que es importante seguir juntos. Porque, como he dicho, la temporada no ha sido la mejor, pero al fin y al cabo, hay una razón por la que me renuevan, y saben que todavía puedo hacerlo, y ese es un factor importante”, indicó.

Las declaraciones de Sergio Pérez se dan luego de que distintas fuentes de medios deportivos en México apuntaron que Checo Pérez dejará Red Bull a final de la presente temporada del emparrillado.