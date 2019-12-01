Arly Velásquez es abanderado rumbo a los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 18:05:56
Ciudad de México, 26 de febrero de 2026.- El para esquiador alpino, Arly Velásquez Peñaloza, fue abanderado este miércoles rumbo a los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, que se disputarán del 6 al 15 de marzo en Italia.

El quintanarroense vivirá su quinta experiencia paralímpica, tras competir en Vancouver 2010, Sochi 2014, Pyeongchang 2018 y Beijing 2022. “Recibir la bandera de México rumbo a mis quintos Juegos Paralímpicos es un honor profundo”, expresó.

Velásquez, quien viajará el sábado a Italia, competirá en la categoría LW10-1: Downhill (7 de marzo), Super-G (9) y Giant Slalom (13). Su clasificación se consolidó luego de lograr un histórico décimo lugar en el Mundial de Para Esquí Alpino 2025, celebrado en Maribor, Eslovenia.

Durante la ceremonia, el director de CONADE, Rommel Pacheco, destacó el incremento en las becas para deportistas de alto rendimiento como parte del respaldo al deporte adaptado y convencional.

