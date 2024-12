SEE vive su Festival Navideño entre música y baile

Morelia, Michoacán, a 13 de diciembre de 2024.- Con más de 90 artistas en el escenario y casi 20 números musicales, la Secretaría de Educación del Estado (SEE), a cargo de Gaby Molina, celebró el Festival Navideño 2024, donde también entregó 12 minibibliotecas y 250 libros a las y los asistentes, para promover la literatura universal.



La subsecretaría de Educación Básica, Carmen Escobedo, dijo que estos eventos que realiza la Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural son la muestra de la calidad de artistas con los que cuenta la dependencia, e invitó a las y los participantes a seguir realizando su labor con entrega y alegría; además, aseguró que continuarán las acciones a favor de este departamento artístico.



Las piezas musicales interpretadas incluyeron no solo el repertorio clásico de los villancicos, sino también una selección de música popular mexicana navideña. Por su parte, el Ballet Folklórico de la SEE engalanó el foro con dos piezas: Las aguadoras, de Uruapan y la danza de los paloteros. La Orquesta de Alientos de la dependencia cerró el evento con las piezas de “Rapsodia navideña” y “Fiesta navideña”.



Las familias asistentes disfrutaron por espacio de dos horas la celebración con agrupaciones como Los Magueyes, Bola Suriana, artistas de la talla de Rocío Vega y José Luis López Pedraza, Arturo Medina, Elba rodríguez, Fernando Mendoza Ledesma, Raúl Olmos Torres, Lesbia Cárdenas Lara, Fernando Rodríguez Ávalos y Miguel Chávez Urbina.



En el evento también estuvieron presentes el director de Educación Artística y Desarrollo Cultural, Marco Antonio Sánchez Lemus; el jefe de Departamento de Educación Artística Mario Acuña León; y la coordinadora de la Red de Bibliotecas Estatal, Natalia Reza Rodríguez, entre otras autoridades de la SEE.