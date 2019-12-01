SeCultura Morelia invita a cursos y actividades de verano

Morelia, Michoacán; 01 de julio de 2026.- La Secretaría de Cultura (SeCultura) invita a los cursos y actividades de verano que arrancará este mes de julio, como parte de la oferta que impulsa el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y el DIF Morelia, en su compromiso con el desarrollo integral de la niñez.

La titular de SeCultura Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, detalló que la dependencia a su cargo ha preparado una programación especial para acercar el arte, la lectura y la creatividad en la Tenencia de Santa María, la colonia Guadalupe y en las zonas donde se ubican las cabinas de lectura “Morelia se lee”.

Del 27 de julio al 7 de agosto, se llevará a cabo el “Curso de Verano de las Artes” en la tenencia de Santa María de Guido, dirigido a niñas y niños de 7 a 12 años, con talleres de dibujo, pintura, danza prehispánica, narración oral, cuentacuentos y proyección de cortometrajes infantiles.

Las actividades se desarrollarán en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", en un horario de 10:00 a 13:30 horas. Las inscripciones permanecerán abiertas del 1 al 15 de julio, tanto en las instalaciones de la escuela, ubicada en la calle Manuel José Othón sin número, como en las oficinas de SeCultura Morelia (avenida Madero Poniente # 398, planta alta, centro histórico).

Los requisitos que madres, padres o tutores deben cumplir son: llenar ficha de inscripción, presentar copia de INE y comprobante de domicilio, además de CURP y fotografía infantil del menor de edad, así como fotografía infantil de las personas autorizadas para recogerlo.

Del 27 de julio al 20 de agosto se llevará a cabo el curso "¡Estrellas de Coro!", dirigido a niñas, niños y adolescentes de 6 a 14 años en la parroquia de la colonia Guadalupe (Calle Séptima #437).

Las y los participantes fortalecerán habilidades de técnica vocal, expresión escénica, creatividad, trabajo en equipo y producción audiovisual mediante ocho sesiones distribuidas dos veces por semana (lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 horas).

Para registrar a las y los menores de edad solamente se requiere copia de INE del padre, madre o tutor, así como CURP del menor y comprobante de domicilio.

La programación de verano también contempla actividades gratuitas en la cabina de Lectura del Boulevard García de León. Este 4 y 18 de julio tendrá lugar la presentación de cuentacuentos “Puertas a la Imaginación”, mientras que el 11 de julio se realizará un maratón de lectura de “Harry Potter y la Piedra Filosofal”. Para estas actividades no se requiere registro previo.

"La cultura también se vive durante las vacaciones. Queremos que las niñas, niños y adolescentes encuentren en el arte y la lectura espacios para descubrir su creatividad, desarrollar nuevas habilidades y convivir en comunidad”, concluyó la secretaria de Cultura, Fátima Chávez.