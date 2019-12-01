Se inaugura en el Centro de las Artes de Querétaro la exposición Registros Residuales

Querétaro, Querétaro, 14 de enero del 2026.- En el Claustro y el Espacio Expositivo del Centro de las Artes de Querétaro (CEART) se inauguró la exposición “Registros Residuales”, una muestra que agrupa las obras de 11 artistas del estado que ofrece diversas investigaciones personales en forma de instalaciones, registros, pintura, dibujo e intervenciones que, desde la teoría de residuos de la geología, se puede leer desde lo residual como aquella materia que ha sido separada de una roca o un terreno preexistente, pero también como aquel relieve cuya grava o arcilla ha sido preservada de la erosión.

La muestra es el resultado del Seminario de Proyectos 2025, gestionado por Avcine Fundación, Sangremal Galería y el programa de Educación del Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro (MACQ), en el que se acompañó a Ias y los artistas por medio de herramientas para elaborar un proyecto escrito a partir de lecturas y la revisión del cuerpo de trabajo de cada participante.

Por lo anterior, las obras de Adriana Rangel, Alba Zavala, Alberto Benavides, Aura Regina, Bruja Narcisa, Carlos Leyva, Delira, Diego Vázquez, Jess Hersu, Mar, An:Ton y Pablo Moya Sánchez no obedecen a una curaduría preestablecida, ya que fueron realizadas de manera individual de acuerdo a la naturaleza del seminario de investigación.

Con entrada libre, la exposición estará abierta hasta el próximo 2 de febrero en las instalaciones del CEART, el cual se ubica en el número 89 de la calle José María Arteaga, en el Centro Histórico de la capital queretana.