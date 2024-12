Presenta el IEM libro en la FIL Guadalajara sobre estrategias para participación ciudadana en elecciones

Guadalajara, Jalisco a 1 de diciembre de 2024.- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) presentó el libro Promoción del Voto y Participación Ciudadana: Buenas Prácticas del IEM en el Proceso Electoral Local 2023-2024 en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, uno de los eventos editoriales más importantes de América Latina.



Esta obra refleja el compromiso del IEM con la construcción de una democracia participativa y la promoción de la educación cívica.



La mesa de presentación estuvo integrada por autoridades del ámbito electoral, quienes resaltaron la relevancia de las estrategias implementadas por el IEM y reflexionaron sobre los desafíos actuales para fortalecer la participación ciudadana.



Al iniciar con la presentación, el Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, Consejero Presidente del IEM, subrayó que esta publicación es un testimonio del esfuerzo institucional por fomentar la cultura democrática y fortalecer el papel de la ciudadanía en los procesos electorales, destacó que el libro no solo documenta experiencias significativas, sino que también invita a reflexionar sobre las estrategias que pueden mejorar la conexión con la ciudadanía.

“Este libro no solo recoge nuestras experiencias, sino que también invita a una reflexión profunda sobre cómo mejorar nuestras estrategias y adaptarnos a las nuevas demandas de la ciudadanía. Fomentar la cultura cívica es fundamental para cuidar y fortalecer nuestra democracia”, apuntó el consejero Presidente del IEM.



Por su parte, el Mtro. Juan Adolfo Montiel Hernández, Presidente de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEM, resaltó que el libro documenta estrategias clave como el Democracia Fest y el taller Actívate, las cuales lograron incrementar en un 6.43% la participación ciudadana en el último proceso electoral. Estas iniciativas, innovadoras y replicables, reflejan el compromiso del IEM por fortalecer la democracia y fomentar una cultura cívica sólida. “Este libro reconoce la labor de la ciudadanía que decidió salir a votar y consolida las buenas prácticas que permitirán replicar estos logros en futuros procesos”, afirmó.



De igual forma, la Mtra. Erandi Reyes Pérez Casado, Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEM destacó el impacto de las estrategias dirigidas a jóvenes y primovotantes, subrayó que este grupo había sido históricamente olvidado. “El mayor reto fue generar confianza en las y los jóvenes primovotantes, quienes muchas veces ven el voto como una carga.

En esta edición, enfocamos nuestros esfuerzos para brindarles herramientas y confianza para participar activamente”, comentó.



La moderación estuvo a cago del Mtro. Carlos Javier Aguirre Arias, Consejero Electoral del OPLE Jalisco quien subrayó la importancia de leer esta obra, que no solo destaca buenas prácticas, sino que también constituye un insumo para la formulación de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la democracia. “Conquistar y enamorar a las juventudes es uno de los grandes retos de las democracias contemporáneas, y este libro aporta claves importantes para lograrlo”, aseguró.



El libro reúne las mejores prácticas implementadas por el IEM durante el Proceso Electoral Local 2023-2024, destacando su enfoque en la innovación, inclusión y educación cívica. Además, refleja el compromiso con el diseño de estrategias que buscan no solo aumentar la participación ciudadana, sino también fomentar una cultura democrática en Michoacán.