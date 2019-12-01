Inaugura SeCultura 21 Festival Internacional de Títeres de Morelia 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 12:07:18

Morelia, Michoacán; 01 de diciembre de 2025.– La ciudad volvió a llenarse de risas y personajes, con el arranque de la 21 edición del Festival Internacional de Títeres de Morelia “Titerelia”, que este domingo inauguró el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Cultura (SeCultura).

En el marco de la función inaugural realizada ante cientos de personas frente a la Catedral, la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, en representación del presidente municipal, destacó el valor social, formativo y comunitario que Titerelia aporta a la ciudad, al ser uno de los encuentros escénicos más esperados por las familias morelianas.

“Titerelia nos recuerda que la cultura es un derecho y que el arte tiene el poder de reunirnos, de tocar nuestras emociones y de despertar la imaginación de nuestras niñas y niños”, afirmó Chávez Alcaraz.

Cabe recordar que este año Titerelia se llevará a cabo del 29 de noviembre al 7 de diciembre y contará con la participación de 17 compañías procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, España, Perú y México.

Contará con un total de 43 actividades, 37 funciones y cinco Titiriferias, con presentaciones en Apatzingán, San Miguel de Allende, Tlalpujahua, Morelia y León, entre otros.

La inauguración contó con la presencia de la directora del festival, Andrea Finck, así como de Olivier Briz y Adriana Sayón, integrantes del comité organizador, además de representantes de las distintas compañías participantes.

Chávez Alcaraz refrendó el compromiso del Gobierno de Morelia para continuar apoyando al talento local, colectivos, artistas y diversos festivales que mantiene la vida cultural de la ciudad activa.

Cabe mencionar que, para la clausura del festival el próximo 7 de diciembre, se realizará un maratón de funciones de títeres en la Plaza de Armas, desde las 11:30 hasta las 19:00 horas. Para conocer los detalles de la programación, las y los interesados pueden visitar las redes sociales de Titerelia.