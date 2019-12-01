Festival Internacional de Órgano fortalece identidad artística y musical de Morelia: SeCultura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 11:17:42

Morelia, Michoacán; 29 de noviembre de 2025.- El Gobierno de Morelia, que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, celebra el arranque de la edición número 59 del Festival Internacional de Órgano “Alfonso Vega Núñez”, evento que honra y fortalece la identidad cultural de Morelia.

Así lo señaló en su mensaje la secretaria de Cultura Municipal, Fátima Chávez Alcaraz, en el marco del magno concierto inaugural que se realizó en la Catedral de Morelia con un lleno total, reafirmando a la ciudad como capital cultural de talla internacional.

El concierto contó con la participación del organista del Real Monasterio del Escorial, España, Pedro Sánchez; la soprano polaca Agnieszka Slawinska; el director del Conservatorio de Música Gaia de Portugal, Artur De Castro Phino, y la Orquesta Sinfónica de Michoacán.

Luego de recordar que para el Gobierno Municipal es fundamental el apoyo y promoción de los festivales que engalanan a nuestra ciudad, Chávez Alcaraz resaltó que durante casi seis décadas el Festival de Órgano de Morelia (FIOM) ha hecho vibrar los recintos históricos de la ciudad.

Asimismo, señaló, ha fortalecido el prestigio que distingue a Morelia como Ciudad Creativa de la Música por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

“El órgano, instrumento monumental y símbolo del arte sonoro universal, constituye un patrimonio cultural invaluable para nuestra ciudad. Su presencia en los templos y espacios históricos de Morelia no solo enriquece nuestro paisaje arquitectónico y espiritual, sino que nos recuerda el compromiso que tenemos con la preservación, restauración y difusión de estos instrumentos únicos, cuya voz forma parte esencial de nuestra identidad musical”, mencionó.

Cabe señalar que esta edición, que concluye el próximo 7 de diciembre, contará con la presencia de la Ópera de Medellín, Colombia; además, tendrá un homenaje al maestro Celso Chávez, así como el concierto de repique de campanas en Pátzcuaro, y un concierto en el Palacio Real de Madrid, entre otras actividades.

Fátima Chávez añadió que festivales como este son fundamentales para seguir promoviendo la cultura de la paz en Morelia y su impacto social se refleja en la manera en que acerca la música a todas y todos, sin distinción, a través de conciertos gratuitos, actividades formativas y presentaciones en espacios públicos que fortalecen el tejido social y fomentan la inclusión cultural.

En la inauguración estuvieron presentes el presidente del FIOM, Juan Bosco Vega Parrales; Tamara Sosa Alanís, secretaria de Cultura del Estado; y el presbítero Lorenzo Orozco, coordinador diocesano de Música Sacra de la Catedral de Morelia.

Las y los interesados pueden encontrar el programa completo en la página: festivaldeorganodemorelia.com