En octubre del 2026, Catrinas de Capula podrían llegar a tiendas de Liverpool, anuncia Casart

Morelia, Michoacán, a 01 de diciembre del 2025.- Las Catrinas de Capula podrían llegar a los anaqueles de las tiendas Liverpool, estimó Cástor Estrada Robles, director general de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart); el pasado 26 de noviembre llegaron a la plataforma de venta digital de dicha tienda departamental.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal declaró que las ventas a través de web y app de Liverpool se logran tras la firma de un convenio de colaboración estratégico comercial entre el gobierno de Michoacán y Liverpool. Aclaró que las reglas de venta de dicha tienda marcan que los productos nuevos primero deben pasar una temporada por el market place y posteriormente llega a tiendas físicas.

El precio íntegro de la venta es para el artesano, Casart va únicamente como intermediario sin recibir comisión, enfatizó.

Cástor Estrada detalló que la venta electrónica de Liverpool cuenta con más de 100 millones de vistas mensuales entre su app y página web, cuenta con siete millones de tarjetahabientes que se convierten en clientes potenciales, además, hay 450 mil ofertas activas en su portal, lo que hace un nicho atractivo de venta.

Recalcó que las Catrinas de Capula recibieron su Indicación Geográfica (IG) el 04 de julio del 2024, lo que beneficia a 80 artesanos que ya cuentan con autorización de su uso y son quienes podrán comercializar sus catrinas en dicho portal, artesanías que se diseñaron con características especiales para este modelo de comercialización.

Agregó, ya se busca que las piezas artesanales con IG lleguen a estos canales de comercialización, como el cobre martillado de Santa Clara, las esferas de Tlalpujahua y los molcajetes de San Nicolás Obispo.