Investigadores universitarios impulsan cultivo de hortalizas libres de agroquímicos en Michoacán

Morelia, Michoacán, 9 de febrero de 2025.- Especialistas del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Campus Morelia, en colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y la Universidad Autónoma Chapingo, trabajan con agricultores de hortalizas y flores de los municipios de Tarímbaro y Copándaro para impulsar la agricultura libre de agroquímicos que afectan la salud tanto de quienes cultivan los campos como de los consumidores.



De acuerdo con el doctor Carlos González Esquivel, investigador del grupo de Agroecología del IIES- UNAM , en el país persiste el uso de plaguicidas que afectan de manera importante a los organismos vivos, el suelo y los cuerpos de agua, así como a los agricultores que tienen contacto directo con estos productos. Esto sucede pese a que varios de estos plaguicidas están prohibidos en México y otros países.



Al respecto, el investigador comentó que los agricultores utilizan agroquímicos por su facilidad de adquisición (son de libre venta ), así como por el precio de los mismos, ya que no les generan una inversión mayor a lo que ganan con la producción de sus tierras. No obstante, el desconocimiento de técnicas de control ecológico de plagas y enfermedades también constituyen un factor que propicia el uso de plaguicidas.



Por ello, el Grupo de Agroecología del IIES-UNAM se ha acercado a los agricultores para darles a conocer otras técnicas que no sólo cuidan el entorno natural y la productividad de la tierra, sino que además les permite ofrecer a los consumidores productos libres de agroquímicos altamente tóxicos.



“Ya tenemos tiempo generando alternativas de control biológico, por ejemplo, hongos entomopatógenos para el control de insectos plaga, que no causan daños a otras especies, al ganado, a los cultivos, a las personas que los aplican ni a los consumidores. Son bastante específicos y hemos tenido buenas experiencias en el control de chapulines y gallina ciega, en la cuenca del lago de Pátzcuaro y el Valle Morelia-Queréndaro”, señaló el doctor Carlos González, quien recalcó que ésta es una de las diversas técnicas ecológicas que utilizan en los cultivos.



Otros ejemplos de técnicas agroecológicas son el uso de compostas y abonos orgánicos, las trampas de feromonas y los cultivos intercalados como alternativa al monocultivo. Como parte de un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), se evaluaron las asociaciones de flor de cempasúchil con jitomate y de repollo con cebolla, pues algunas de estas plantas producen compuestos que repelen a los insectos plaga y hongos que producen enfermedades, además de atraer insectos que actúan como polinizadores y enemigos naturales de las plagas. Gracias a ello, se puede reducir el uso de agroquímicos.



Ante este panorama, el actual reto es llegar a más cultivos y que estas técnicas sean accesibles tanto en disponibilidad del conocimiento como en precio para los productores. Esto les garantizaría una mejor calidad de vida, al no tener contacto con insumos tóxicos, mantener la calidad de los suelos, y obtener un mejor precio por sus productos, ya que la demanda de alimentos orgánicos sigue creciendo. Asimismo, el Grupo de Agroecología trabaja actualmente con el programa insignia Agrosano de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) del Gobierno de Michoacán, asesorando a técnicos agropecuarios en la transición agroecológica con pequeños y medianos agricultores.