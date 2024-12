Astrónomo de la UNAM Morelia obtiene las imágenes en radio más profundas del Universo

Morelia, Michoacán, a 20 de diciembre de 2024.- El doctor Eric Faustino Jiménez Andrade es investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Campus Morelia y lidera un equipo científico conformado por especialistas en el campo astronómico a nivel internacional, el cual obtuvo el mapa del cielo más profundo en radio, mismo que ayudará a comprender el comportamiento del universo.

Esa labor y lo que conlleva se puede revisar en un artículo llamado “A Census of the Deep Radio sky with the VLA. I. 10 GHz Survey of the GOODS-N Field”. La obtención de esto le ha llevado al equipo de investigación alrededor de ocho años de trabajo interinstitucional, con cientos de horas de observación que fueron obtenidas con el radiotelescopio “Very Large Array” (VLA), que se encuentra en Estados Unidos y consiste en 27 antenas de 25 metros de diámetro.

"Este tipo de instrumentos nos permiten recibir las ondas de radio que emiten los objetos celestes (como galaxias, pulsares, estrellas, etc). Por qué, así como en la Tierra estamos rodeados de estas ondas de radio producidas por aparatos electrónicos, en el universo existen procesos físicos que las generan, como la producción de estrellas y la actividad de un agujero negro supermasivo”, destacó el doctor Jiménez Andrade. Entonces, mediante la obtención de un mapa de radio ultra profundo y detallado del universo, por tanto, se busca entender cómo evolucionaron las galaxias lejanas.

Pero más que dar un aporte la comunidad científica ¿por qué es relevante un censo del universo profundo para la humanidad? Para responder y dimensionar la relevancia de esta investigación, el investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Morelia, afirmó que primero se debe entender cómo viaja la luz, la cual no tiene una velocidad infinita, sino que es de 299,792,458 metros por segundo, de tal manera que entre más lejos esté un cuerpo celeste del planeta tierra, más tardará en llegar.

Tomemos como ejemplo al Sol. El astro rey se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de distancia de la tierra, por lo que la luz tarda 8 minutos en llegar. Cuando observamos al Sol, vemos al astro como era hace 8 minutos. Ahora, pensemos en una de las galaxias que se detecta en el mapa de radio del campo GOODS-N; a una distancia de 1026 (¡sí, un uno seguido por 26 ceros!), entonces la luz que observamos en la Tierra ha tardado miles de millones de años en llegar a nosotros.

Entonces, “el mapa que obtuvimos es una ventana hacia el pasado del universo, por lo que podemos ver a las galaxias en sus primeras etapas de evolución”, explicó Jiménez Andrade y continúo: "al entender cómo se formaron las galaxias, se puede indagar sobre la ruta evolutiva que siguió la Vía Láctea: nuestra galaxia, donde las condiciones de vida se hicieron presentes dando lugar al mundo como lo conocemos”.

El primer artículo del proyecto “A Census of the Deep Radio sky with the VLA. I. 10 GHz Survey of the GOODS-N Field” (https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ad5b5c (esto puede quedar como nota al pie) ya se encuentra disponible.

“En este trabajo participaron principalmente colegas como Eric J. Murphy y Emmanuel Momjian del National Radio Astronomy Observatory, que se encuentra en Estados Unidos”, destacó el doctor Jiménez Andrade. Este es el primero de una serie de artículos que se publicarán sobre este proyecto para seguir explorando la emisión de ondas de radio provenientes del universo profundo.