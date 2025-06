Realizarán cuarta edición del Mercado Cervecero en el Colegio de Morelia

Morelia, Michoacán, a 3 de junio de 2025.- El Mercado Cervecero tendrá su cuarta edición del 2025 y será del 4 al 6 de julio en la Plaza Cívica del Colegio de Morelia, así lo dio a conocer ACERMICH.

Habrá más de 80 etiquetas diferentes de cervezas, por lo que los asistentes encontraran una gran variedad de cervezas artesanales para degustar, maridar y adquirir.

Entre los empresario michoacanos que estarán presentes están El Ing., La Estación, Amigos Imaginarios, Fuego, Linse de Morelia, Copernico de Zacapu, Ojos Negros de Uruapan, además de las distribuidoras The Beer Company Morelia y Hops To Go de cervezas artesanales, nacionales e importadas.

También se contará con cocina tradicional de Cocucho con la Cocina de la Cocucha, sabores de Tierra Caliente, con Chorichente, y paella de Jenny´s Paella, Para Él y Para Todos.

Asimismo, para las personas que les gusta degustar el mezcal, habrá exponentes como Cállate Y Bésame, Corona de Perlas, El Sonajero y Caletano 45.

El horario de este evento será viernes 4 y sábado 5 de 11 de la mañana a 11 de la noche, domingo 6 de las 11 de la mañana finalizando a las 9 de la noche. Para conocer más detalles, pueden enviar un what´s app al 4431583793