Se adueña el crimen de Zihuatanejo, Guerrero, y obliga a medio a callar violencia: “A nosotros como periodistas no se nos garantiza seguridad”

Zihuatanejo, Gro., a 6 de junio de 2025.- Con profundo pesar y un firme sentido de responsabilidad, el medio local Noticias Zihuatanejo ha anunciado este jueves la suspensión temporal de su cobertura informativa sobre hechos relacionados con la violencia y las actividades delictivas en la región.



La decisión, calificada como "difícil pero necesaria", responde a la creciente inseguridad que enfrentan los periodistas del medio, quienes, según el comunicado emitido, no cuentan con garantías suficientes para ejercer su labor sin poner en riesgo su integridad física ni la de sus familias.



“Esta determinación no obedece a una falta de compromiso con la verdad, sino al imperativo de proteger la vida, la integridad y la tranquilidad de los cinco periodistas —y sus familias— que conformamos este medio de comunicación”, expresó Manuel Gutiérrez Jiménez, director de Noticias Zihuatanejo.



Durante años, este equipo periodístico ha sido una fuente confiable de información para la comunidad, especialmente en contextos donde la verdad suele estar silenciada por el miedo. No obstante, la escalada de violencia ha obligado a tomar medidas de autoprotección, ante un entorno donde ejercer el periodismo se ha vuelto un acto de riesgo constante.



“Nos duele profundamente callar donde antes alzábamos la voz. Pero más nos dolería que el silencio nos llegara por la fuerza, sin opción de regreso”, se lee en el emotivo mensaje dirigido a su audiencia.



A pesar de esta pausa en la cobertura de notas rojas, el medio asegura que continuará informando con responsabilidad sobre otros acontecimientos relevantes en la región, cuidando cada palabra “como quien cuida una herida que aún sangra”.



La comunidad local ha mostrado solidaridad ante este anuncio, comprendiendo que el derecho a la información no puede estar por encima del derecho a la vida. Mientras tanto, Noticias Zihuatanejo mantiene su compromiso de regresar a su labor plena en cuanto existan condiciones seguras para ello.