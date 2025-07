Anuncian cartelera para el festival Pulso GNP 

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 23 de julio de 2025.- El festival Pulso GNP se llevará a cabo el 25 de octubre en el Autódromo de Querétaro, con una edición que, de acuerdo con sus organizadores, enaltecerá el orgullo del Bajío.

El “lineup” confirmado incluye a Empire of the Sun, Zoé, The Chainsmokers, Billy Idol, Enjambre y Latin Mafia, entre otros, combinando talentos nacionales e internacionales.

Desde pop electrónico hasta rock alternativo, la edición 2025 reunirá distintos géneros en un mismo espacio, lo que, según los organizadores, promete encender a los fans con una sorprendente variedad de estilos, ritmos y géneros.

Los boletos estarán disponibles en eTicket. La preventa comenzará el 25 de julio y la venta general el 26 del mismo mes.