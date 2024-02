Adquiere tus boletos gratis para la K’uínchekua 2024

Morelia, Michoacán, 19 de febrero de 2024.- La K’uínchekua 2024 se acerca y los boletos completamente gratuitos pueden conseguirse a través de la página www.visitmichoacan.com.mx, informó el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García.

El portal quedó habilitado para esta dinámica desde el pasado 14 de febrero, y las personas interesadas pueden adquirir hasta cuatro pases de manera individual. Por día se han ido liberando los accesos en distintos horarios, los cuales han tenido una buena respuesta por parte de la población.

El público en general puede encontrar lugares para los días 15, 16 y 17 de marzo, y disfrutar de esta experiencia única en Las Yácatas en Tzintzuntzan, evento en el que participarán 380 artistas de las regiones de Tierra Caliente, Meseta, Lacustre, Sierra Purépecha, Bajío, Occidente y Oriente. La función del día 14 de marzo será exclusivamente para los habitantes de las comunidades participantes.

Las funciones de K’uínchekua iniciarán a las 20:00 horas, aunque el ingreso a la zona arqueológica comenzará a las 19:00 horas. De manera previa los asistentes podrán disfrutar en la calzada de Las Yácatas del área de artesanías y cocineras tradicionales a partir de las 14:00 horas; y el convite, es decir, el recorrido de los artistas del muelle principal de Tzintzuntzan con rumbo al atrio del Ex Convento donde habrá música, se desarrollará a partir de las 16:00 horas.

Monroy García enfatizó que los boletos son gratuitos, por lo que invitó a la ciudadanía a no caer en la reventa y no comprarlos si se llegan a ofertar por algún particular.

¿Cómo ingresar? Al momento de estar dentro de la página aparecerá la imagen publicitaria a la que se le dará clic para ser redireccionado a otra ventana que, en la parte superior mostrará una explicación de la K’uínchekua, después se verá un video y deslizando la pantalla para la parte inferior se verá la sección para conseguir los boletos, los cuales están seccionados por día, para que el interesado pueda colocarse en la fecha que desea asistir y de manera individual conseguir de uno a cuatro pases.

Los datos que se solicitan en el proceso son: nombre completo, correo electrónico, número de celular y lugar de procedencia.