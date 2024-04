Son 50 las solicitudes de protección a candidatos que reporta el IEM

Morelia, Michoacán, a 26 de abril del 2024.- Ante el Instituto Electoral de Michoacán, se han recibido alrededor de 50 solicitudes de seguridad por parte de candidatos a diferentes puestos de elección, informó el consejero presidente del IEM, Ignacio Hurtado Gómez.

Detalló que en algunos casos acuden directamente a la Secretaría de Gobierno para requerir que se les integre al protocolo de seguridad y según los datos con los que cuenta, son un total de 66 abanderados por distintos partidos a los que se les apoya con elementos de guardia personal.

Hurtado Gómez aseguró que de manera inmediata se canalizan los casos a Secretaría de Gobernación.

"Ellos piden protección y no me están diciendo porqué y no me lo tiene que decir y creo que yo no tengo que preguntar ....hagamos las formalidades ahorita a un lado y lo más importante es la integridad de las personas y en esa medida vamos a brindar los elementos independientemente del análisis de riego , independientemente que se presente o no la denuncia como lo señala la denuncia y no nos estamos deteniendo en eso", comentó en entrevista el presidente del IEM

Entre los casos más recientes denunciados por los dirigentes de partidos políticos, se encuentra el de las candidatas a edil de Nuevo Urecho y Parácuaro quienes indicaron fueron amedrentadas para obligarlas a dejar las campañas y olvidarse de sus aspiraciones como funcionarias públicas.