Candidata a edil por Nuevo Urecho sin realizar campaña por amenazas

Morelia, Michoacán, a 27 de abril del 2014.- Sin poder realizar campaña y sin integrantes de planilla, es como se encuentra María Salud Valencia Solis, candidata a la presidencia municipal de Nuevo Urecho, abanderada por el Partido Encuentro Solidario, la cual fue víctima de amenazas durante la primera actividad proselitista que realizó.

Apuntó que las acciones de intimidación presuntamente provienen del equipo de trabajo de la candidata a la alcaldía por Morena, Carmen Carrillo, edil con licencia quien busca la reelección.

"Que sería mejor que me retirara porque yo ya sabía como estaba la cuestión ahí con la maña y una advertencia de que para que me metía si ya sabía me podía pasar algo a mí y mi familia... y uno que es de Tierra Caliente ya sabes que cuando te dicen eso ya sabes que tienes que hacer", apuntó María Salud.

Sobre las amenazas en donde se le advertía que no hiciera campaña, ya existe denuncia en la Fiscalía General del Estado.

Las amenazas se extendieron a quienes integraban su planilla y uno a uno le expresaron a María Salud que la dejaban sola debido a que no querían correr riesgos de vida.

"La gente está tan asustada que ya no quieren ser ni representantes de casillas, ya me quitaron a toda mi planilla, mandaban gente a que llegaran a sus casas para decirles que se retiraran de andar conmigo, la gente esta pensando en no ir a votar", comentó la candidata.

En entrevista agregó que pretende seguir adelante con sus aspiraciones para cambiar la situación de inseguridad y marginación que viven sus paisanos, "la gente tiene puestas las esperanzas en mi", concluyó.