SSPC lanza convocatoria para formar agentes de investigación e inteligencia que fortalecerán la seguridad del país

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2025.- En cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanza convocatoria para conformar la primera generación de agentes de investigación e inteligencia que contribuirá en las acciones para proteger a las familias mexicanas.

La SSPC da a conocer que se trata de un grupo especializado que fortalecerá la seguridad en el país, a través de la investigación policial, análisis de información y uso de tecnología para combatir a la delincuencia.

En el proceso de reclutamiento podrán participar hombres y mujeres de entre 23 a 35 años, con licenciatura concluida en Derecho, Criminalística, Criminología, Psicología, Seguridad Pública y/o Ciudadana, Informática, Ingeniería en Sistemas, Ciencias forenses, Contaduría, Economía, Actuaría, Estadística u otras afines.

Los requisitos son ser ciudadana/o mexicana, estatura mínima 1.50 metros en mujeres y 1.60 metros en hombres, no haber sido sentenciado por delito ni estar sujeto a proceso penal, tampoco estar suspendido o inhabilitado como servidor público, gozar de buen estado de salud física y mental, y no hacer uso de drogas o padecer alcoholismo.

Además, deberán tener disponibilidad para cambiar de residencia, convicción de servir a México, aprobar todos los procesos de evaluación y control de confianza, así como el Curso de Formación Inicial y Especialidad para Agente de 2025 con una duración de 9 meses.

Las personas interesadas deberán presentar acta de nacimiento, cédula y/o título profesional, tres cartas de recomendación, declaración bajo protesta de decir verdad, cartilla del Servicio Militar Nacional liberada en caso de hombres, certificado médico, identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP y currículum vitae.

También constancias de no inhabilitación, de no antecedentes penales, de situación fiscal, de no deudor alimentario y dos fotografías.

Las y los aspirantes tendrán que hacer un registro en línea a través de la siguiente liga: https://reclutamiento.sspc.gob.mx/

Con esta convocatoria la SSPC reitera su compromiso de brindar seguridad a las y los mexicanos y contribuir a la construcción de paz en el país.