Recolectores de basura denuncian cobro de piso de 50 mil pesos, en Chimalhuacán

Chimalhuacán, Estado de México, a 9 de agosto 2024.- Recolectores de basura del municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México denunciaron ser víctimas de cobro de piso, por una cantidad de 50 mil pesos al mes.

El líder del Grupo Salas Recolectores, Jorge Salas, comentó que un sujeto llegó a su lugar de trabajo y le exigió la cuota mencionada, además, tomó fotografías de sus camionetas de recolección.

“Me dijeron que ya valimos madres y me dijo que me iban a dejar trabajar siempre y cuando yo cumpliera con la cuota. Y me menciona que la cuota semanal es de 50 mil pesos”, señaló en entrevista para Radio Fórmula.

Asimismo, el empresario indicó que denunció los hechos en el Palacio Municipal de Chimalhuacán, desde lo cual el hombre que lo amenazó no ha regresado. De igual forma, declaró que como respuesta, las autoridades desplegaron una patrulla en la zona.

No obstante, aseguró que teme por alguna represalia y por prevención tiene a sus 60 unidades sin laborar, lo que afecta a 400 familias.