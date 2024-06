Preocupante que esté en libertad el hijo de líder delincuencial: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, a 19 de junio de 2024.- Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, consideró que es preocupante que personas ligadas a un grupo delincuencial hayan sido puestas en libertad.

“No podía poner algún planteamiento porque no sé cómo fue planteado el caso por parte de la Secretaría General de la República. No sabría bien cómo fue. Sí me preocupa que este tipo de personas anden en la calle cuando deberían estar en la cárcel”, refirió el mandatario.

Esto, luego de que Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), denunció que un juez en Querétaro ordenó ayer por la noche la libertad inmediata de tres miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos de Luis Antonio Yépez Cervantes, “El Monedas”, hijo de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder de este grupo criminal.

Kuri González, prefirió no agregar más al respecto, ya que desconoce cómo se dio este caso y las razones por las que dejaron en libertad a esta persona, es por eso que hizo el llamado a esperar que se desarrolle toda la información correspondiente a esta detención.

El Cártel de Santa Rosa de Lima opera en el Bajío, tanto en el estado de Guanajuato cómo en la entidad queretana, Kuri González manifestó que todos los días las corporaciones de seguridad locales trabajan para contener sus acciones delictivas.