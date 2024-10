Precio de limón entre 3 y 4 pesos: citricultores

Apatzingán, Michoacán, a 22 de octubre del 2024.- Un 20 por ciento de los poco mas de 4 mil productores de la región de Apatzingán suspenden actividades parcialmente del corte del limón debido al bajo costo que actualmente tiene el cítrico que es de entre 3 a 4 pesos el kilo.

Al respecto Bernardo Bravo, presidente de la mesa directiva asociación de citricultores de Apatzingán, señaló que de 6 años a la fecha no se había tenido precio tan bajos del limón.

"Desde antes de pandemia no se habían visto los precios tan bajos , entendemos que esto es un tema cíclico de precios y la agricultura asi es y muchos de los productos mantienen esa situación por que la decisión de producción cuando tienes un precio que tienes alta retribución siembras mas , plantas mas y puedes generar un cuello de botella económico que asi se manifiesta en el sector primario por el modeló económico que tenemos

Dijo esperar que en el mes de diciembre se recupere el costo del limón, ya que por el momento los productores invierten mas que la ganancia que obtienen.

"Es una afectaciones directamente a los cortadores y productores , el precio del producto va en función del precio del producto y cuando el precio esta mas bajo también la caja no se puede pagar a mas , inclusive el precio en algunas regiones esta tan bajo que no es costeable ni siquiera cosecharlo, es decir el precio que le puedes ofertar a un cortador de limon no es real y no se ajusta", comentó en entrevista el representante del sector productivo.