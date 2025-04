Parricido destruye festejo de cumple en León, Guanajuato

León, Guanajuato, a 6 de abril de 2025.- El escritor Ray Bradbury escribió un cuento de terror psicológico donde hay un bebé asesino, ficción que parece fue tomada por la realidad para adaptarla a un crimen ocurrido en la ciudad de León, donde un hombre apodado "El bebé" mató a su padre.



La cuestión es que el crimen ocurrió justo después del cumpleaños de la víctima, que respondía al nombre de Hilario y había cumplido 58 años.



El presunto agresor no ha sido arrestado y aún se desconoce el motivo del ataque, pero pone de relieve la importancia del cuidado de la salud mental-emocional.



Además, la Secretaría de Seguridad Pública de León señaló que desde que se atendió el reporte comenzó un operativo de búsqueda de "El bebé".



El lugar del crimen es en una casa de la calle Ariel esquina con Retorno Urano, en la colonia Popular Anaya. Según el relato de quienes atestiguaron el hecho, a Hilario le habían festejado su cumpleaños y, cuando ingresó a la cocina, su hijo Juan José, hombre de 25 años mejor conocido como “El Bebé” tomó el cuchillo con el que se partió el pastel y atacó a su padre por la espalda.



Los familiares llamaron al número de emergencias 911 pero al ver que Hilario se desangraba, lo subieron a un auto particular para llevarlo a un hospital, a donde sí ingresó pero falleció por las heridas que presentó a la altura del tórax, espalda y antebrazos.



Por su parte, “El Bebé” escapó entre las azoteas de la zona y hasta el momento no ha sido localizado.