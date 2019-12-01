Motociclista muere en aparatoso choque en la carretera Peribán – Los Reyes, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 23:30:38

Peribán, Mich., a 1 de diciembre de 2025.– La tarde de este lunes se registró un trágico accidente vial en la carretera Peribán–Los Reyes, a la altura de la localidad de Huatarillo, donde un motociclista perdió la vida luego de verse involucrado en un choque múltiple.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas que transitaban por el tramo carretero alertaron a los servicios de emergencia tras presenciar una colisión en la que participaron dos camionetas y una motocicleta. A su llegada, paramédicos confirmaron que el motociclista yacía sobre el pavimento y ya no presentaba signos vitales.

Las unidades implicadas, una Toyota de color guinda y una camioneta Nissan roja, quedaron cruzadas sobre la vía. Sus conductores fueron asegurados por elementos policiales para deslindar responsabilidades y rendir su declaración ante las autoridades.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado arribó al sitio para realizar las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo, que fue identificado como Giovanni Leonardo, de 26 años de edad. Se informó que la víctima conducía una motocicleta Italika F150 al momento del accidente.

Los vehículos fueron remitidos al corralón mientras continúan las investigaciones para determinar las causas que originaron el fatal percance, el cual provocó la interrupción parcial de la circulación en la zona durante varios minutos.