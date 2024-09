Incendio en colonia La Unión en Morelia, Michoacán, deja solo daños materiales

Morelia, Mich., a 25 de septiembre de 2024.- La noche de este martes se registró un incendio al interior de un domicilio en la colonia La Unión, sin que se reportaran víctimas, solo daños materiales.

El siniestro ocurrió en la vivienda de la calle Fraternidad, cuando vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras percibir las llamas en la casa de su vecino.

Elementos de la Policía de Morelia acudieron al lugar y, al confirmar que el fuego estaba consumiendo parte del inmueble, aseguraron la zona y solicitaron apoyo de los bomberos. Minutos después, bomberos de Morelia llegaron al sitio y comenzaron a combatir las llamas.

Una vez que lograron controlar el fuego, los bomberos verificaron que no había personas dentro del domicilio, confirmando que no se reportaron víctimas. Las autoridades no han determinado aún la causa que originó el incendio, mientras que los propietarios de la vivienda se enfrentan a daños materiales significativos.

El incidente generó preocupación entre los residentes de la colonia, quienes agradecieron la pronta respuesta de los cuerpos de emergencia. Las autoridades continúan investigando el origen del fuego para esclarecer los hechos.