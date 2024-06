Gobierno de Querétaro sigue sin atender caso de violencia sexual en kínder: madre de persona afectada

Querétaro, Querétaro, a 24 de junio de 2024.- Ni la Unidad de Servicios para la Educación Básica del estado de Querétaro (USEBEQ), ni el Instituto de Infraestructura Educativa de Querétaro (IFEQ), se han hecho responsables del caso de violencia sexual dentro del prescolar Gandhi, refirió Karen Sánchez, madre de la víctima; dónde se dio a conocer recientemente este hecho sucedido hace 3 meses.

“Que investigue la Fiscalía bien y por parte de la USEBEQ que también haga responsables a las maestras o a las personas que estaban del Kinder porque ya pasaron tres meses y no me han resuelto nada; ni siquiera han investigado nada de la directora, de los de mesa directiva, de la tesorera ni del esposo que fue a declarar, o sea, no han investigado nada”, refirió la agraviada.

Sobre lo que dio a conocer la madre de la víctima, hubo una persona que se encontraba realizando labores de mantenimiento en el centro educativo, además del personal del IFEQ; mencionó que, aunque las autoridades educativas negaron que hubiera trabajadores en horario escolar, sí se pudo constatar la presencia de un sujeto por parte de padres de familia.

Detalló que, de acuerdo al relato de su hijo agredido; fue en los baños donde esa persona que realizaba labores lo agredió. La mujer aseveró que esta persona puede ser identificada sin problema alguno.

Pero comentó que tanto la IFEQ, como las autoridades de la USEBEQ no quieren dar a conocer que trabajadores ingresaron al plantel, cuestión que ahora ha generado desconfianza en los padres de familia.