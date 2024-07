Ex funcionarios de Hidalgo en prisión preventiva, por presunto peculado millonario

Pachuca, Hidalgo, a 3 de julio de 2024.- Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) aprehendieron a dos funcionarios de Hidalgo por peculado de hasta 120 millones de pesos.

Se trata de Salvador Torres Arqués, exdirector de administración y finanzas de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) y el expresidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas.

Ambos se relacionan con el PRI, pues en el caso de Torres Arqués, fue funcionario en la administración priista del ahora embajador de México en Noruega, Omar Fayad Meneses. Al ex director se le acusa de otorgar un contrato por 44 millones 80 mil pesos por una consultoría que según la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso de la Estafa Siniestra, fue inexistente.

Por su parte, García Rojas fue postulado en el proceso electoral de este 2024 por del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que regresara al cargo. Pero no ganó y además ahora se le imputa peculado agravado por 82 millones de pesos, relacionados con observaciones a las cuentas públicas entre 2017 y 2020, en las que hay 50 millones de pesos no comprobados y la compra no acreditada de un inmueble por 16 millones de pesos.

Ambos se acogieron a la duplicidad del término constitucional de 144 horas, la continuación de sus audiencias fue programada estos 3 y 4 de julio de 2024. Mientras tanto, permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.