Estero de cocodrilos en Lázaro Cárdenas sería utilizado por el crimen organizado para desaparecer cuerpos; mismo donde perdió la vida menor de 14 años

Lázaro Cárdenas, 22 de julio del 2025.- El estero de cocodrilos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, sigue en el ojo del huracán, luego de que un menor de 14 años cayera y no se encontrara su cuerpo tras llevarse a cabo intensas búsquedas.

Y es que ahora diversas versiones indican que el mismo estanque donde habitan los reptiles es utilizado por el crimen organizado para desaparecer cuerpos de sus víctimas.

Aunque la versión no está confirmada, no es descabellado pensar que los delincuentes puedan utilizar el lugar para deshacerse de cadáveres, una vez que el cuerpo de Alejandro “N”, de 14 años de edad, no pudo ser localizado.

En dicha zona del estado de Michoacán, las extorsiones, secuestros y asesinatos están a la orden del día y son muchas familias las que desesperadamente no han podido encontrar a sus seres queridos, quienes de un día a otro, desaparecieron de su cotidianidad, por lo que se exige que se haga una averiguación al respecto.

Cabe destacar que en Michoacán, para mayo de 2025, se contabilizan un total de 10 mil 244 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 5 mil 824 están desaparecidas y 4 mil 420 no han sido localizadas. Morelia es el municipio con más casos, seguido por Uruapan y Zamora.

En el caso de Lázaro Cárdenas, se sitúa en el quinto lugar, con un crecimiento de 22 casos respecto al año 2024.